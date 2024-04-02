Автор: Байрам Эльшадов

Немецкая пресса уличила ряд политиков в Германии в коррумпированности. Так, немецкое издание Der Spiegel пишет о том, что немецкие политики получали деньги от Москвы. Одним из фигурантов дела стал депутат Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", который собирался баллотироваться на нынешних выборах в Европарламент - Петр Бистрон. В коррупции погряз и его однопартиец Максимилан Кра.

Неудивительно, что Бистрон так интересовался в том, чтобы выдвинуться в евродепутаты. Ведь Европарламент является, возможно, самым известным форумом для продажных политиков в масштабах Европы. Разнокалиберные дельцы и лоббисты, которыми кишат коридоры еровпейского законодательного органа, находятся в постоянном поиске новых евродепутатов. Эти законотворцы и должны стать защитниками интересов иностранных государств.

Однако, это не единственный случай, когда немецкие политики занимаются продвижением интересов иностранного государства в своей стране и на европейском пространстве. Еще одним наглядным примером коррумпированности немецких политиков является социал-демократ Франк Швабе. Который, в свое время, призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Понятное дело, что он выполнял заказ армянского лобби - и не за бесплатно.

Говоря о Швабе, необходимо подчеркнуть, что он вышел на новый уровень продажности после антиазербайджанских шагов, предпринятых ПАСЕ. Почувствовав, что это прекрасная возможность для того, чтобы показать и подтвердить свою лояльность. И в своих антиазербайджанских порывах он зачастую казался более ярым антиазербайджанцем, чем радикальные армяне и их французские друзья. Откровенная клеветническая кампания, которую развязал продажный немецкий политик, была полна централизованно распространяемыми армянскими тезисами, которые перечисляли все "преступления" Азербайджана и продвигали антиазербайджанскую повестку в Европе.

Причем, во всей антиазербайджанской истерии Швабе много говорил о демократии, верховенстве закона и прочих высоких понятиях. При этом немецкий политик никогда не говорил о том, что именно армяне являются оккупантами. Так что, весьма сомнительно, что Швабе печется именно о верховенстве закона.

Но вот почему все это опасно и плохо, в первую очередь, для немецких политиков и Германии. Ведь продвигая интересы иностранных государств, как на национальном, так и на европейском уровне, такие политики вредят именно своей стране. Ведь такое поведение приводит к тому, что принимаются решения, которые не всегда соответствуют интересам страны или Европы в целом. Посудите сами, Азербайджан является важным партнером Европы, но при этом европейские политики, в частности немецкие и французские, заняты тем, что всячески портят отношения между ЕС и Азербайджаном.

По этому и сложилась ситуация, в которой продажные политики вроде Швабе и ему подобных формируют деструктивную политику, ставя интересы Армении, и других стран, которым они продаются выше интересов своих государств и Европы.