Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

Президент Франции Эмманюэль Макрон повел свою страну уникальным путем. Это же надо умудриться: за несколько лет потерять влияние в Африке, Европе и на Востоке, а некогда мировую державу сделать спонсором терроризма! "Гений" мировой политики!

Заявление Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о причастности Франции и ее президента Эмманюэля Макрона к теракту, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", имело эффект разорвавшейся информационной бомбы.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Это умозаключение возникло не на ровном месте, соответствующие структуры России располагают более подробной информацией. Следственный Комитет России продолжает расследовать уголовное дело о теракте. И можно не сомневаться, что в ближайшее время всплывет новая информация о преступлениях французского режима, управляющего сегодня некогда великой страной.

Даже если присмотреться невооруженным глазом, то очевидно, что именно Франция является бенефициаром ужасной трагедии в "Крокусе", в результате которой погибло более сотни человек. Учитывая принадлежность концертного зала "Крокус" бизнесменам азербайджанского происхождения Аразу Агаларову и Эмину Агаларову, французские спецслужбы попытались спровоцировать внутренние религиозные и этнические конфликты в России. Этот гнусный поступок также должен был нанести ущерб существующим добрососедским отношениям между Азербайджаном и Россией.

Еще один примечательный факт. Как только азербайджанские СМИ опубликовали новость про заявление Медведева, тут же последовала нервная реакция посла Франции в Азербайджане Анн Буайон.

"Какой позор!", - ответила Буайон в соцсети "Х".

В чем конкретно состоит "позор", госпожа посол? Работа журналистов как раз-таки и состоит в том, чтобы освещать новости и публиковать комментарии тех или иных мировых государственных деятелей. Но главное здесь в том, что Буайон своей истерией практически признала причастность Франции к теракту в "Крокусе". Как говорится, "на воре и шапка горит".

Да и отношения французских спецслужб с различными террористическими организациями не является новостью. Достаточно вспомнить деятельность французской компании Lafarge в Сирии. Впоследствии выяснилось, что завод этой компании участвовал в финансовых операциях с ИГИЛ, который в отличие от Франции признал свою причастность к теракту в Москве. Кстати, благодаря операции турецкой разведки этот завод был уничтожен, тем самым ИГИЛ лишилось стабильного источника дохода. Это наглядный пример того, как французские компании были вовлечены в поддержку терроризма.

Одним из главных направлений сотрудничества Франции с террористическими группировками является поддержка ASALA, и в целом, армянского терроризма. Напомним, ASALA была создана в Бейруте в 1975 году Агопом Акопяном. Организация совершила несколько терактов против турецких дипломатов. В течение 7 лет Ливан был излюбленным местом для ASALA, и организация расширилась. Однако, как только в 1982 году Бейрут оказался под контролем Израиля, начался ее упадок. Потеряв всякую поддержку, террористическая организация была вынуждена покинуть Ближний Восток. Тогда Франция помогла организации, предоставив приют.

Организация перенесла всю свою инфраструктуру из Ливана во Францию. Однако "медовый месяц" Франции и ASALA продлился недолго. Армяне-террористы предали Францию, осуществив теракт в аэропорту Орли.

После теракта организация была выдворена за пределы страны, а один из ее главарей Монте Мелконян был арестован. Вскоре Акопян был убит в Европе, "власть" перешла к Монте. Когда разразилась Первая Карабахская война, французское правительство освободило Монте. Однако Карабах стал его могилой, а ASALA распалась в 1994 году...

Вот чем занимаются во Франции, которая называет себя "движущей силой в борьбе с финансированием терроризма". На словах Париж якобы пытается "мобилизовать" усилия стран, намеренных обеспечить выявление и ликвидацию всех источников финансирования терроризма, а на деле сам занимается финансированием террора.

Нет покоя от Франции и Африке. Метрополия продолжает неоколониальный курс, который, впрочем, начал давать сбой. Осознавая стремительную утрату влияния на черном континенте, власти Франции готовят государственный переворот и даже убийства тех африканских лидеров, которые выступают против абсолютной гегемонии метрополии. Нетрудно догадаться, что такая политика в состоянии спровоцировать в Африке вооружённые кровавые конфликты в бывших французских колониях. И не исключена возможность военных действий в результате активного французского вмешательства во внутренние дела африканских стран.

Но вернемся к "особым чувствам" Франции к Армении. Теперь французские военные инструкторы усердно работают над созданием "армянского легиона" для отправки их на войну в Украине. То есть, армянские наемники будут воевать во французской коалиции в Украине против России - так видимо будет расплачиваться армянское руководство за французское вооружение и политическую поддержку для Армении.

На этом фоне странными выглядят заявления проармянских российских пропагандистов вроде Владимира Соловьева, который сразу же после трагедии осуществил информационную диверсию в отношении Азербайджана и попытался придать террору этническую окраску. Озвучивая фейки насчёт "азербайджанского следа", любитель армян намеревался подорвать нынешний уровень азербайджано-российских отношений. Тем самым Соловьев де-факто отпляс под дудку французов, которые имели идентичные цели при подготовке теракта. Так не пора ли в СК РФ проверить Соловьева и прочих пропагандистов, которые лишь имитируют патриотизм и любовь к России, а на деле занимаются разжиганием межнациональной розни?

Что касается роли Франции в теракте в "Крокусе", то он лишь в очередной раз обнажил всю сущность французского государства, поддерживающего международный терроризм. И если раньше оставались скептики, пытающиеся так или иначе обосновать действия французского руководства или сослаться на некую конспирологию или притягивание за уши, то после ужасной трагедии месячной давности лицемерию Франции просто нет оправдания.