Автор: Байрам Эльшадов

Чего еще ожидать от политика уровня Макрона?

Президент Франции Эмманюэль Макрон связан со спонсорами кровавого теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Сенсационные слова Медведева очень четко показывают, какой болван сейчас руководит Францией.

"Его (Макрона) риторика, его действия вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта, - считает Медведев. - Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - заявил Медведев.

Естественно, Медведев говорит намного меньше, чем знает. Но никто не удивится, если связь Макрона с организаторами теракта подтвердится. Что еще ожидать от этого закомплексованного сумасшедшего?

Удивительный фрукт сейчас стоит во главе Франции. Амбиций - тонна, а интеллекта - ноль. Ради своих амбиций Макрон развязывает войны, пытается строить интриги и сталкивать страны друг с другом - он-то, дурачок, думает, что его "многоходовочки" никто в мире не видит и не понимает.

А в реальности - все наоборот. Его "комбинации" читают все, кому ни лень. Самовлюбленный французский полупрезидент лишь выставляет на посмешище себя и свою страну. Раз за разом, с ослиным упрямством.