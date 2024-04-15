Джейхун Байрамов принимает участие в заседании глав МИД Стратегического диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, впервые принимает участие в качестве почетного гостя в заседании министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что между странами проделана большая работа, которая продолжится и в будущем.

"Выступая на заседании, министр подчеркнул важность расширения межрегиональных связей, многогранного сотрудничества между братскими странами.

В выступлении было выражено доверие и приверженность этому Стратегическому диалогу, который создает основу для дальнейших шагов к более прочному партнерству между нашими регионами", - говорится в публикации А.Гаджизаде.

10:34

В Ташкенте начала свою работу вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Как передает в понедельник Day.Az, в качестве почетного гостя в мероприятии, Азербайджан представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

Помимо Азербайджана, в мероприятии также принимают участие делегации из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

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