В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудники отдела полиции Джебраильского района обнаружили на территории села Ховуслу и передали по назначению 29 противотанковых и противопехотных мин, 3 автомата, один пулемет, один гранатомет и другие боеприпасы.

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