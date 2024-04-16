https://news.day.az/politics/1652288.html В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы - ФОТО
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы - ФОТО
В Джебраильском районе обнаружены мины и другие боеприпасы.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.
Было отмечено, что сотрудники отдела полиции Джебраильского района обнаружили на территории села Ховуслу и передали по назначению 29 противотанковых и противопехотных мин, 3 автомата, один пулемет, один гранатомет и другие боеприпасы.
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