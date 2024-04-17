https://news.day.az/politics/1652653.html Какие вопросы обсудит Милли Меджлис?
Какие вопросы обсудит Милли Меджлис?
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит слушание комитетов по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и природных ресурсов, энергетики и экологии на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи на плоскости "зеленого" мира".
Как сообщает в среду Day.Az, в слушаниях принимают участие депутаты, председатели комитетов, заместители министров и другие гости.
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