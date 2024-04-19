Лавров прошелся по Пашиняну: армяне ушли из Карабаха не из-за бездействия миротворцев

Нельзя говорить, что армяне ушли из Карабаха из-за бездействия российских миротворцев.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

"Когда был подписан документ, гласящий, что Карабах - это Азербайджан, в этом заявлении ничего не сказано об обеспечении каких-то особых прав армянского меньшинства на территории. Поэтому, говорить, что армяне ушли из Карабаха из-за бездействия российских миротворцев - неправильно", - сказал он.

Напомним, что 16 апреля в социальных сетях появились кадры с выводом из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

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