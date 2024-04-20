Премьер Франции поторопился с «геноцидом»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Макрон без конца повторяет, что стоит рядом с Арменией. И старательно подтверждает это на каждом шагу. На будущей неделе в Париже пройдут торжества по случаю очередной годовщины "геноцида армян". Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) организует в этот день мероприятия, и участие в них примет сам премьер-министр. Габриэль Атталь не смог дотерпеть до 2025 года, когда армянство будет праздновать юбилей этого надуманного "исторического факта". В последний раз глава французского правительства присоединялся к торжествам в год 100-летия "геноцида". И чего было Атталю так торопиться? Подождал бы годик, чтобы все выглядело не так претенциозно.

Хотя не будем забывать, что речь о Франции и французских чиновниках, многие из которых своими должностями и благополучием обязаны богатому и влиятельному местному армянству. Да будь его воля, мсье Атталь был бы готов светиться на мероприятиях армянской диаспоры не только 24 апреля, а на все их трндезы и вардавары.

Уси-пуси премьер, наверняка, уже готовит речь. Армянские нарративы прочно вошли в лексикон французских чиновников, и нетрудно представить те ушаты грязной лжи, которые будут вылиты на Турцию и турецкий народ. Не забудут, конечно, и про нас, ведь, если верить французско-армянской пропаганде, в 21-м веке многострадальцы пережили еще один "геноцид", только теперь от наших рук. Ужас! больше никогда! И все такое.

Армянские политики настолько зависимы от диаспоры, что послушно посещают ежегодно устраиваемые ею ужины. Целью этих ужинов является вызвать на ковер представителей руководства страны и выслушать их отчет о том, что они сделали за год для армянства. Макрон уже не раз стоял как провинившийся школьник перед представителями диаспоры, отчитываясь о проделанной работе и давая новые обещания. В прошлом году ему удалось отвертеться, послав вместо себя министра внутренних дел, а в этом году такая "честь" досталась Атталю. Смазливый премьер наобещал армянам с три короба, и все разошлись очень довольные собой. Можно представить, какой усладой стало для армянских ушей требование к Азербайджану "покинуть оккупированные территории Армении". Сказано это было в присутствии более четырехсот гостей тусовки и разлилось по армянским желудкам как амрита.

Такой же "напиток бессмертия" мсье Атталь приготовит диаспоре на 24 апреля. Но вот в чем проблема - армянству в последние годы обещают очень многое, произносят важные для армян слова, но в практической плоскости никто ничего для них сделать не может. Так же закончится и очередной "геноцидальный" праздник. Будут утерты все сопли, гости разойдутся. До следующего года.