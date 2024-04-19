Армения возвращает Азербайджану четыре села Газахского района

Баку и Ереван предварительно согласовали решение вопроса четырех сел Газахского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой

"На начальном этапе процесса делимитации, Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", - говорится в документе.

Стороны постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан Сторонами в срок до 15 мая 2024 года.

Без единого выстрела, без какого-либо кровопролития было обеспечено возвращение под контроль Азербайджана неанклавных сел Газахского района, ранее находившихся под оккупацией Армении - это очередная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодняшнее решение - это логический результат последовательной, многолетней политики по восстановлению суверенитета нашей страны на всей ее территории, которую проводит глава государства.