Участие иностранных военных на Южном Кавказе не способствует безопасности

Иран всегда заявлял, что прибытие иностранных войск на Южный Кавказ, участие иностранных военных в регионе не способствует безопасности и стабильности и не обеспечивает интересы народов региона.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, безопасность на Южном Кавказе является одним из важнейших приоритетов Ирана. Безопасность на Южном Кавказе влияет на безопасность во всем регионе. Любая угроза и дестабилизация отрицательно сказываются на безопасности всего региона.

Представитель МИД Ирана заявил, что любая стратегия, направленная на усиление военной ситуации на Южном Кавказе, усложнит условия безопасности в регионе и нанесет удар по попыткам установления там мира. Иран же не принимает такую стратегию.

Канани добавил, что стратегия Ирана заключается в проведении переговоров и многостороннего диалога с использованием существующих и определенных механизмов для урегулирования разногласий между двумя сторонами (Азербайджаном и Арменией) с целью развития мира, стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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