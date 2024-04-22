Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем комитета по экономике парламента Грузии Давитом Сонгулашвили. На встрече было обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщили в понедельник Day.Az в парламенте, С.Гафарова отметила, что народы Азербайджана и Грузии, разделяющие общие культурные ценности, веками жили вместе, в дружбе, добрососедстве, и отношения между странами основаны на этом прочном фундаменте.

В ходе беседы говорилось о том, что отношения между Азербайджаном и Грузией достигли уровня стратегического партнерства и постоянно развиваются. Была отмечена важная роль визитов на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между странами, подчеркнуто, что динамика взаимных визитов лидеров свидетельствует о том, насколько большое значение они придают отношениям стран.

Говоря о том, что межпарламентские связи являются одной из важных составляющих двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, спикер отметила, что сегодня между нашими законодательными органами налажено очень эффективное сотрудничество. Взаимные визиты председателей парламентов, делегаций, групп дружбы дали важный толчок развитию этого сотрудничества. Было отмечено, что между комитетами наших законодательных органов также сложился хороший опыт сотрудничества.

На встрече было отмечено, что учитывая важность экономических вопросов в сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией, укрепление связей между экономическими комитетами законодательных органов позволит еще больше расширить сотрудничество как между парламентами, так и государственными структурами в более широком смысле.

Передав приветствия спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили председателю Милли Меджлиса Азербайджана, Давит Сонгулашвили передал поздравления с успешным проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане на всех суверенных территориях страны. Он отметил важную роль законодательных органов в развитии отношений между двумя странами.

На встрече были подвергнуты критике двойные стандарты, существующие в ряде международных организаций, подчеркнута необходимость усиления совместной деятельности в международных организациях. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении парламента.

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