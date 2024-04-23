Мухтар Бабаев встретился с Гутерришем

Делегация во главе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети Х.

"Президент Мухтар Бабаев и команда COP29 встретились с генеральным секретарем Антониу Гутерришем в День Земли в ООН. Мы полны решимости работать вместе, чтобы объединить все стороны и обеспечить выполнение всех обещаний", - отмечается в сообщении.

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