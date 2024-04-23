Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на новом этапе развития

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Азербайджано-российские отношения благодаря усилиям глав обоих государств успешно развиваются. Нынешний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина - начало нового этапа отношений между двумя странами.

Азербайджано-российские политические связи

Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года. Взаимное открытие посольств стран состоялось в том же году. В 2004 году открылось генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге, в 2010 году - в Екатеринбурге.

Политические связи между двумя странами, помимо прямых контактов глав государств, также успешно осуществляются на уровне парламентов. Действует межпарламентская комиссия по двустороннему сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Федерации Федерального Собрания России. Между Азербайджаном и Россией подписаны 263 документа, охватывающих различные сферы.

Особо следует отметить Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в 2022 году.

Азербайджано-российские экономические отношения

Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и лидирует среди стран, куда экспортируется ненефтяная продукция из Азербайджана.

Объем торгового оборота Азербайджанской Республики с Российской Федерацией в январе-августе 2023 года составил 2 786 710,64 млн долларов США, в том числе объем импорта составил 1 992 232,14 млн долларов США, объем экспорта - 794 478,50 млн долларов США.

В январе-августе 2023 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджанской Республики составила 7,85 процента (3-е место), в том числе в импорте - 17,87 процента (1-е место), а в экспорте - 3,26 процента (5-е место).

Объем инвестиций России в Азербайджан во всех сферах до сих пор составил около 8,5 млрд долларов США (6,4 млрд долларов США в ненефтяном секторе), а наша страна инвестировала в Россию около 6,4 млрд долларов США (1,1 млрд долларов в ненефтяной сектор).

Для участия в восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе, обратились 22 компании из России.

Культурные связи

Между двумя странами также динамично развиваются отношения в сфере культуры. Достаточно отметить ряд событий в культурной сфере, произошедших в 2023 году. 2 февраля 2023 года в связи со 105-летием выдающегося азербайджанского композитора, ученого, педагога, народного артиста СССР Гара Гараева в Русском доме в Баку состоялся концерт солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра.

11-12 апреля прошлого года в Баку состоялся Театральный форум в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

7 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Юлия Соломоновича Гусмана орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Конечно, этот перечень можно продолжить.

Связи в сфере образования

По данным на 2023/2024 учебный год, количество общеобразовательных учреждений в Азербайджане, в которых обучение ведется на русском языке, составляет 324 (в прошлом году - 329). В указанных учреждениях обучалось 153 645 учащихся (в прошлом году - 158 754). Наряду с этим, 801 227 учащихся изучали русский как второй иностранный язык. Возможности обучения на русском языке имеются в 14 из 20 высших учебных заведений, подведомственных министерству науки и образования.

Всего обучение на русском языке ведется в 28 высших учебных заведениях по всей стране, в которых в 2022/2023 учебном году учились на русском языке 16 153 студента. По квоте, выделенной на 2022/2023 учебный год для граждан Азербайджана, 250 человек получили право на обучение в высших учебных заведениях России. Квота для граждан Азербайджана на 2023/2024 учебный год составила 270 мест.

Таким образом, статистические показатели, подписанные документы, взаимные визиты глав государств дают основание говорить о том, что азербайджано-российские отношения развиваются по восходящей линии.