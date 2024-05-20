https://news.day.az/politics/1661608.html Италия назначила нового посла в Азербайджане
Италия назначила нового посла в Азербайджане
Италия назначила нового посла в Азербайджане, сообщает Day.Az.
Как сообщили в министерстве иностранных дел Италии, Лука Ди Джанфранческо сменит Клаудио Таффури на этом посту.
"Я очень горжусь тем, что служу нашей стране в качестве посла Италии в Баку. Вместе с посольством и Итальянским торговым агентством мы будем работать над дальнейшим укреплением отношений между Италией и Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, с целью наведения прочных мостов между двумя странами", - сказал посол Ди Джанфранческо.
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