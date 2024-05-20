Граждане Азербайджана возлагают цветы к посольству Ирана в Баку

Граждане Азербайджана приходят к зданию посольства Ирана в Баку, где возлагают цветы к зданию дипмиссии.

Как передает Day.Az, так они выражают поддержку и чтут память иранских официальных лиц, погибших при жесткой посадке вертолета.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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