В Милли Меджлисе почтили минутой молчания память президента Ирана и других погибших в крушении вертолета

В Милли Меджлисе (парламент) объявлена минута молчания в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих лиц.

Как сообщает во вторник Day.Az, спикер Сахиба Гафарова пожелала терпения семьям и близким погибших, а также дружескому и братскому иранскому народу в связи с тяжелой утратой.

Председатель парламента от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования Исламской Республике Иран.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!