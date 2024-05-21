Стало известно, кто будет исполнять обязанности посла Ирана в Азербайджане

Пока Иран не назначил нового посла в Азербайджан, его полномочия будет исполнять временный поверенный в делах Сеид Джафар Агаи Мариан.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщил дипломатический источник.

Согласно информации, дипломатическая деятельность посла Ирана в Азербайджане Сеида Аббаса Мусави закончилась, и он вернулся в свою страну.

Отметим, что 19 мая посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави сообщил на своей странице в соцсети Х, что его дипломатическая миссия завершена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!