https://news.day.az/politics/1661841.html Стало известно, кто будет исполнять обязанности посла Ирана в Азербайджане
Стало известно, кто будет исполнять обязанности посла Ирана в Азербайджане
Пока Иран не назначил нового посла в Азербайджан, его полномочия будет исполнять временный поверенный в делах Сеид Джафар Агаи Мариан.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщил дипломатический источник.
Согласно информации, дипломатическая деятельность посла Ирана в Азербайджане Сеида Аббаса Мусави закончилась, и он вернулся в свою страну.
Отметим, что 19 мая посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави сообщил на своей странице в соцсети Х, что его дипломатическая миссия завершена.
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