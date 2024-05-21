Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

21 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, до встречи турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и монумент "Турецкое шехидство".

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов принял турецкую делегацию. Приветствуя гостей, министр обороны отметил, что рад их видеть в нашей стране. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией строятся на дружеских и братских отношениях. Министр рассказал о положительных результатах реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал армии С.Байрактароглу, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что такие встречи имеют важное значение для развития военного сотрудничества двух братских стран.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и вопросы региональной безопасности.

Затем турецкая делегация встретилась с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

В ходе встреч, проведенных в Генеральном штабе азербайджанской армии, было выражено удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

В рамках официального визита турецкие гости посетили штаб Сухопутных войск. В штабе состоялась торжественная церемония приветствия. После прохождения перед почетным караулом прозвучали Государственный гимн Азербайджанской Республики и Государственный гимн Турецкой Республики, в соответствии с протоколом была оставлена запись в "Книге почета".

Заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была подчеркнута важность проведения совместных военных учений с целью повышения профессионализма военнослужащих обеих братских стран, а также обмена опытом между ними, был проведен подробный обмен мнениями по ряду других вопросов.

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