Мы надеемся достичь единого текста мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью местным СМИ, сообщает Day.Az.

Он отметил, что между Ереваном и Баку существуют определенные разногласия по поводу текста мирного соглашения.

"Мы надеемся, что сможем достичь единого текста, работа в этом направлении продолжается. На встречах мы стараемся сблизить позиции", - сказал Костанян.

Напомним, что 10-11 мая 2024 года в казахстанском городе Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Министры приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

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