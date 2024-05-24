С личным составом Управления военной полиции проведены занятия по боевой подготовке - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2024 год, с личным составом Управления военной полиции были проведены занятия по боевой подготовке.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, делегация во главе с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Республики Грузия, полковником Шалвой Шенгелия, совершающая визит в нашу страну, пронаблюдала за занятиями по боевой подготовке.
Сначала до сведения военнослужащих были доведены требования и поручения руководства Министерства обороны о более качественной организации деятельности комендантской службы подразделений военной полиции, особенно на освобожденных территориях, повышении бдительности, а также об организации взаимодействия с соответствующими государственными структурами.
Подразделения военной полиции, привлеченные к занятиям по боевой подготовке, проинструктировали личный состав об организации патрульной службы на контрольно-пропускных пунктах, охране военных объектов, координировании движения военно-транспортных средств, обеспечении безопасного движения колонн.
Затем поднятый по тревоге личный состав с колонной двинулся к пунктам назначения.
В ходе занятий были высокопрофессионально выполнены задачи по обезвреживанию террористов и освобождению пленных гражданских лиц, оперативному оказанию раненым первой медицинской помощи и их эвакуации.
Основное внимание в ходе занятий было уделено обеспечению безопасности гражданского населения в районах проведения боевых операций, освобождению пленных и заложников, а также совершенствованию деятельности по обращению с военнопленными в соответствии с требованиями Женевских конвенций.
В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся в ходе занятий по боевой подготовке.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре