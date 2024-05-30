В Зангилане начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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