https://news.day.az/politics/1664180.html В Зангилане начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию
В Зангилане начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию
В Зангилане начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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