Милли Меджлис решительно осудил резолюцию Палаты представителей парламента Нидерландов

Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно выступает против принятия Палатой представителей парламента Нидерландов 23 мая 2024 года несправедливой и односторонней резолюции, направленной против нашей страны, и решительно осуждает этот шаг как расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую политическую акцию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.

В нем отмечается, что обвинения, выдвинутые в резолюции против Азербайджана, частично основаны на искажении фактов, а частично - на ложной и фейковой информации.

Осенью 2020 года, после того как под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне был положен конец оккупации Арменией азербайджанских земель и были восстановлены нормы и принципы международного права, парламент Нидерландов неоднократно выражал предвзятую позицию в отношении Азербайджана и принимал соответствующие резолюции. Появление подобного документа в парламенте Нидерландов является ярким примером политической близорукости и безответственности в нынешней ситуации, когда ведутся мирные переговоры с Арменией и достигнуты определенные многообещающие результаты. Вызывает сожаление тот факт, что за 30 лет оккупации азербайджанских земель, в течение которых 1 миллион азербайджанцев являлись беженцами и вынужденными переселенцами, члены парламента Нидерландов ни разу не подняли свой голос, а предпочитали открыто или тайно поддерживать страну-оккупанта. Сегодня они позволяют себе предпринимать действия, которые направлены против Азербайджанской Республики, ее суверенитета и территориальной целостности, наносят ущерб процессу нормализации отношений между двумя государствами, находившимися в конфликте на протяжении многих лет, и поощряют реваншизм.

Следует учитывать, что уважение территориальной целостности Азербайджанской Республики является одним из международных обязательств Королевства Нидерландов, как и других государств. С другой стороны, подобные действия противоречат интересам мира, стабильности и устойчивого развития не только региона Южного Кавказа, но и Европы в целом.

В ходе обсуждения указанной резолюции в Палате представителей парламента Нидерландов неадекватные утверждения, высказанные министром иностранных дел Ханке Брюинсом Слотом в ответ на вопрос депутата, а также необоснованные обвинения, выдвинутые им ранее в адрес Азербайджана, свидетельствуют о том, что исполнительная власть этой страны закрывает глаза на провокационную деятельность парламентариев и фактически поощряет подобные выступления. Все это служит нагнетанию напряженности в регионе Южного Кавказа и серьезно препятствует усилиям по реализации мирной повестки дня.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Палату представителей парламента Нидерландов, а также высших должностных лиц страны прекратить незаконное вмешательство во внутренние дела Азербайджана, отказаться от намерения разжечь конфликт в регионе, который уже стал историей, и предпринять шаги, направленные на установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

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