Армения сейчас получает больше военной и экономической помощи, чем Грузия и Молдова.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.

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