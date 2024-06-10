https://news.day.az/politics/1666950.html Армения сейчас получает больше военной и экономической помощи, чем Грузия и Молдова - Расим Мусабеков на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армения сейчас получает больше военной и экономической помощи, чем Грузия и Молдова - Расим Мусабеков на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армения сейчас получает больше военной и экономической помощи, чем Грузия и Молдова.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.
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