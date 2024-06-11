Джейхун Байрамов встретился с болгарским коллегой

11 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Берлине с премьер-министром и министром иностранных дел Болгарии Димитаром Главчевым в рамках конференции по восстановлению Украины.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили большое значение развития двусторонних отношений между странами, основанных на стратегическом партнерстве, подчеркнули, что будут наращиваться усилия по дальнейшему укреплению партнерства в различных направлениях, особенно в области энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, инноваций и взаимных инвестиций. Было отмечено, что транспортировка азербайджанского природного газа в Болгарию через интерконнектор Греция-Болгария, растущее сотрудничество в области энергетики, включая "зеленую" энергию, совместные усилия в рамках "Кольца солидарности" внесли значительный вклад в отношения.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность политических консультаций между Азербайджаном и Болгарией с точки зрения поддержания постоянного политического диалога.

Министр также проинформировал коллегу о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече стороны отметили важность интенсификации политического диалога между двумя странами с точки зрения определения новых перспективных направлений сотрудничества, а также важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в области межпарламентского сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес, а также по региональным вопросам.

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