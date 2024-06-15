Пашиняну мешает его собственная больная фантазия

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как фантазии Пашиняна вредят ему же самому.

Day.Az представляет публикацию:

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать двусторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня.

Больная фантазия Воваевича начинает вредить ему самому. За последние пару дней позиции азербайджанской армии в Нахчыване обстреливались несколько раз в день. Что будет делать Пашинян, если Азербайджан согласится и совместное (!) расследование покажет, что первыми открыли огонь армянские военные? Готов Воваевич посадить их в тюрьму? Смешно.

Или Пашинян рассчитывает просто имитировать расследование, тянуть время и избегать ответственности? Он думает, что в Баку никто не понимает его детских маневров?

Быть дурачком у Пашиняна получается намного лучше, чем дурачком прикидываться".