Пашиняну мешает его собственная больная фантазия
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как фантазии Пашиняна вредят ему же самому.
Day.Az представляет публикацию:
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать двусторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня.
Больная фантазия Воваевича начинает вредить ему самому. За последние пару дней позиции азербайджанской армии в Нахчыване обстреливались несколько раз в день. Что будет делать Пашинян, если Азербайджан согласится и совместное (!) расследование покажет, что первыми открыли огонь армянские военные? Готов Воваевич посадить их в тюрьму? Смешно.
Или Пашинян рассчитывает просто имитировать расследование, тянуть время и избегать ответственности? Он думает, что в Баку никто не понимает его детских маневров?
Быть дурачком у Пашиняна получается намного лучше, чем дурачком прикидываться".
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