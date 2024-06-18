Режим Макрона препятствует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в министерстве обороны Азербайджана комментируя подписанный контракт между Францией и Арменией на поставки артиллерийской системы Caesar.

"В СМИ появилась информация о том, что между Францией и Арменией подписан контракт на поставки самоходно-артиллерийской системы Caesar.

Несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, тот факт, что Франция поставляет в Армению летальные и наступательные артиллерийские средства и другие виды вооружения, является еще одним доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа.

Хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявило, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, поставка в Армению наступательного оружия в рамках нынешней военной сделки является очередным проявлением лицемерия французского руководства", - говорится в сообщении ведомства.

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