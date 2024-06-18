Очередная фатальная ошибка Армении: Азербайджану есть чем ответить на САУ CAESAR

Автор: Акпер Гасанов

Ереван и Париж подписали контракт на поставку французских САУ CAESAR, сообщил в соцсети X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха - подписание контракта на приобретение пушек CAESAR", - отметил Лекорню.

Напомню, что САУ Caesar - это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной. Она достаточно хорошо проявила себя в российско-украинской войне. И сам факт будущих поставок САУ CAESAR Армении может быть воспринят Азербайджаном, как очередное доказательство того, что официальный Париж готовит своего сателлита к войне против нашей страны.

Тут стоит напомнить про недавнее совместное заявление президентов США и Франции по итогам переговоров в Париже.

"Соединенные Штаты и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона", - говорилось в совместном заявлении Байдена и Макрона.

И что мы видим? Полный отказ макроновской Франции от заявленной повестки. Париж снова делает шаги, приближающие не мир, а войну. И это в ситуации, когда во Франции стартовала предвыборная кампания: Да, 30 июня в стране пройдут досрочные парламентские выборы, которые Эмманюэль Макрон назначил после провала его партии "Возрождение" на выборах в Европарламент. На них уверенно победила ультраправая "Национальное объединение" (RN), списки которой возглавлял 28-летний Жордан Барделла - протеже Марин Ле Пен, которая является председателем фракции в Национальной ассамблее.

Результат RN 31,3% оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d'Europe, в которую входит "Возрождение". По сравнению с 2019 годом поддержка RN выросла примерно на 8%, и она увеличила свою представленность в Европарламенте с 22 до 30 кресел. Стоит добавить, что и рейтинг действующего президента Франции упал до самого низкого уровня со времени избрания его на второй срок весной 2022 года. Такие данные содержатся в исследовании социологической службы Elabe, которое публикует газета Les Echos.

Так, в июне 2024 года рейтинг Макрона снизился до 24%. Газета напоминает, что самого низкого показателя в 23% уровень доверия Макрону достиг во время его первого срока в декабре 2018 года. Так что, дела у месье Эммануэля идут не просто плохо, а ужасно. Но он упорно продолжает бег по полю с граблями, невзирая на количество шишек, набитых на лбу. Что же, на одну шишку у него станет больше.

Дело в том, что Азербайджан еще в начале года подписал контракт с Сербией, предусматривающего поставку крупной партии колесных самоходок: речь идет о 48 САУ Nora-B52 стоимостью €311 млн. Nora-B52, разработанная сербской оборонкой, в базовом исполнении имеет ствол калибра 155/52 мм, хотя возможна 152-мм адаптация. Темп огня составляет до четырех выстрелов в минуту, а эффективная дальность - 32,5 км для стандартного осколочно-фугасного боеприпаса, до 41,5 км при использовании снаряда с донным газогенератором и до 52 км при применении VLAP (с донным газогенератором и ракетным двигателем).

В настоящее время ведется работа над увеличением объема зарядной каморы до 25 литров (с текущих 23 л), благодаря чему можно будет использовать более мощный метательный заряд и увеличить максимальную дальность огня. В производимом в настоящее время варианте Nora-B52 М21 (на экспортных рынках Nora-B52 NG) несет 30 снарядов. Но это еще не все.

Известно также о том, что словацкая компания Excalibur Army поставит в Азербайджан более 70 единиц самоходных гаубиц 155mm/L45 "DITA". Орудие установлено на шасси "Татра" с колесной формулой 8х8. Максимальная дальность стрельбы составляет 35 км. Как видим, Азербайджан и тут все предусмотрел, заранее подготовив мощный ответ на покупку Арменией французских САУ CAESAR.

Но и это еще не все в данной истории.

"Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас", - заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля, выступая на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА. Глава нашего государства был более, чем конкретен.

"Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры", - подчеркнул Президент Азербайджана.

То есть, предупреждение официальному Еревану было послано. Но там, судя по всему, слишком сильно и ошибочно верят в макроновскую Францию. Это их очередная фатальная ошибка.