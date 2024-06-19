Москва открестилась от Варданяна

Официальную Москву не интересует судьба Рубена Варданяна, "госминистра" сепаратистской структуры, существовавшей в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, это отчетливо свидетельствует из ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой на сегодняшнем брифинге на вопрос армянского журналиста о том, что Варданян якобы подвергся "физическим пыткам" в тюрьме в Азербайджане, а также о том, поднималась ли вообще тема Варданяна во время контактов между Баку и Москвой.

"Хотелось бы ответить на ваш вопрос вопросом. Может быть, вы знаете, но я не видела, чтобы во время контактов между Баку и Ереваном поднимался вопрос о пребывании Рубена Варданяна в тюрьме в Азербайджане? Если вы предоставите мне эту информацию, думаю, будет интересно и полезно о ней узнать. Еще раз напоминаю, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства. Он сделал это открыто, это ни для кого не секрет. Поэтому такого рода вопросы следует адресовать Баку и Еревану", - подчеркнула пресс-секретарь МИД России.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!