Армянские мины препятствует усилиям Азербайджана по возрождению Карабаха

В одном из престижных мировых изданий - газете "The Jerusalem Post", размещена статья израильского эксперта по арабскому миру и Ирану, бывшего полковника-лейтенанта разведывательного корпуса сил обороны Израиля, профессора востоковедения и директор Центра ближневосточных и исламских исследований престижного израильского университета Бар-Илан, исследователя Центра стратегических исследований Бегин-Садат, доктора Мордехай Кейдара, посвящённая минной угрозе в Карабахском регионе Азербайджана.

Представляем вашему вниманию перевод статьи:

"Из-за наличия мин в Карабахском регионе мир между Баку и Ереваном остается несбыточной мечтой для многих азербайджанцев.

Выступая на Третьей международной конференции по противоминной деятельности на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, что наличие наземных мин не только наносит ущерб окружающей среде Карабаха, но и препятствует развитию туризма, сельского хозяйства и других отраслей промышленности в регионе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев зачитал обращение главы государства, направленное участникам конференции. В нём говорилось: "Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин - отказ Армении предоставить точные карты".

Заместитель председателя правления ANAMA (Национальное Агентство по разминированию) Самир Поладов заявил, что Карабах - огромная территория, покрытая минами. "Это мешает планам правительства по восстановлению, - сказал он. - Год назад Зангилан был пустошью. Теперь там есть отель, конференц-центр, школа и небольшая деревня". Однако он отметил, что Зангилан - это исключение, и в Карабахе еще много районов, которые остаются неосвоенными из-за наличия мин.

Поладов добавил: "Сейчас наша цель - вернуть жизнь на эти территории. Решение этой задачи займет несколько десятилетий, поскольку там очень много мин. Одна из наших главных проблем - отсутствие достоверной информации об их расположении. Информация, поступающая от армянской стороны, ограничена и ненадёжна. Мы находили мины даже в тех местах, где не ожидали. Каждый квадратный километр в Карабахе потенциально опасен. У нас нет другого выбора, кроме как принять это во внимание в связи с ужасными инцидентами, произошедшими за последние три года".

Регион, полный опасных мин

Заместитель председателя Общественного совета при ANAMA Эмиль Гасанов сказал: "Азербайджан - страна между Востоком и Западом. То, что происходит здесь, влияет на другие государства. Ущерб, наносимый окружающей среде, оказывает воздействие на весь регион. С момента распада Советского Союза Азербайджан играет важную роль на Южном Кавказе. То, что произошло, будет влиять на нас в течение следующих 50 или 60 лет. На Балканах, например, до сих пор ощущаются последствия войн". Он считает, что Карабах окажется в похожей ситуации, даже если с Арменией будет подписано мирное соглашение.

Не стоит забывать, что одной из причин начала антитеррористической операции в Карабахе стало то, что сепаратист Рубен Варданян, находящийся сейчас в бакинской тюрьме, финансировал армянские вооруженные формирования, которые стояли за двумя терактами. В результате одного из терактов погибли четыре сотрудника Министерства внутренних дел Азербайджана. Баку обвинил бывшего "госминистра" Рубена Варданяна в финансировании терроризма, создании и участии в незаконных вооруженных организациях и незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

На самом деле, не все мины в Карабахе относятся к периоду, когда Армения незаконно контролировала регион в нарушение четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Некоторые из них были установлены во время "правления" сепаратиста Рубена Варданяна, что препятствует усилиям Азербайджана по возрождению региона. Поэтому азербайджанцы не могут рассматривать вопрос об освобождении Варданяна из тюрьмы.

Многие азербайджанцы не верят в то, что мир возможен до тех пор, пока Ереван не раскроет места установки всех мин. Без карт минных полей восстановление может занять десятилетия. Наземные мины также отравляют атмосферу, затрудняя достижение мира между двумя странами, даже если премьер-министр Армении готов отказаться от всех территориальных претензий в Карабахе.

У каждой жертвы мин есть своя история. Тамам Джафарова, пережившая взрыв мины, была тяжело ранена. Теперь у неё протез ноги. Ее история - лишь одна из бесчисленных других. Ради прочного и долговременного мира на Южном Кавказе Армения должна передать карты минных полей, чтобы не было новых жертв", - заключил Мордехай Кейдар.