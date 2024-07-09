Азербайджанские ВС на учениях в Казахстане

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях "Бiрлестiк-2024" в Казахстане.

Как передает Day.Az, региональные международные учения "Бирлестик-2024" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проходят в Мангистауской области на западе Казахстана.

Военные маневры состоятся на полигоне Оймаша, а также на морском участке в 2 км от мыса Токмак. С 8 по 17 июля воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта.

В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники.