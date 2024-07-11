Сахиба Гафарова проинформировала о COP29 на сессии Парламентского форума стран БРИКС

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на пленарной сессии X Парламентского форума стран БРИКС 11 июля проинформировала о 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая состоится в ноябре этого года в Баку.

Как сообщили Day.Az в парламенте Азербайджана, спикер отметила, что проведение страной этого престижного международного мероприятия является показателем признания усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата не только на национальном уровне, но и в региональном и глобальном масштабах.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что для развития деятельности, связанной с климатом, и достижения целей важно участие всех сторон. Только посредством конструктивного сотрудничества, обширных обязательств и совместной деятельности можно реализовать общее видение устойчивого и процветающего будущего для всех. Сахиба Гафарова особо отметила, что выбор Азербайджана в качестве принимающей CОР29 страны также является показателем уверенности в его потенциале для объединения сообществ и стран вокруг общей цели. Азербайджан не пожалеет усилий по мобилизации глобальных усилий в борьбе с изменением климата.

Председатель Милли Меджлиса, призвав парламентариев быть активными в поиске путей решения климатического кризиса, проинформировала участников о предстоящем парламентском заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29. Она подчеркнула, что эта встреча станет для парламентариев благоприятной возможностью для обмена мнениями и поиска решений в борьбе с изменением климата, а также внесет вклад в осуществление многосторонней деятельности в этой сфере.

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