https://news.day.az/politics/1674680.html На учениях «Бірлестік-2024» азербайджанские военнослужащие определили координаты условного противника - ВИДЕО
На учениях «Бірлестік-2024» азербайджанские военнослужащие определили координаты условного противника - ВИДЕО
Военнослужащие азербайджанской армии демонстрируют высокий профессионализм на международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, на учениях наши военнослужащие определили координаты наземных целей условного противника.
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