На учениях «Бірлестік-2024» азербайджанские военнослужащие определили координаты условного противника

Военнослужащие азербайджанской армии демонстрируют высокий профессионализм на международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на учениях наши военнослужащие определили координаты наземных целей условного противника.

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