https://news.day.az/politics/1674949.html Начался прием документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Азербайджана
Начался прием документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Азербайджана
С 13 июля начался прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов.
Р.Гасымов отметил, что на данный момент выдвинут в депутаты 401 человек, из них 168 человек от 13 политпартий.
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