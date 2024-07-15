Начался прием документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Азербайджана

С 13 июля начался прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов.

Р.Гасымов отметил, что на данный момент выдвинут в депутаты 401 человек, из них 168 человек от 13 политпартий.

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