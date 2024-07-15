https://news.day.az/politics/1675139.html В результате несчастного случая погиб военнослужащий азербайджанской армии
В результате несчастного случая погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
"Подтверждаем информацию о гибели в результате несчастного случая военнослужащего азербайджанской армии Аббасова Юниса Васиф оглу", - отметили в ведомстве.
По данному факту ведется расследование, добавили в министерстве.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре