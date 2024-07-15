В результате несчастного случая погиб военнослужащий азербайджанской армии

Погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"Подтверждаем информацию о гибели в результате несчастного случая военнослужащего азербайджанской армии Аббасова Юниса Васиф оглу", - отметили в ведомстве.

По данному факту ведется расследование, добавили в министерстве.

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