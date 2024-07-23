Мусор, вонь и ноль аншлага: ну что же это за Олимпиада?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция, по-видимому, пришлось столкнуться с реальностью, несмотря на весь предолимпийский пиар - она не смогла продать более 600 тысяч билетов на Олимпийские игры в Париже.

Цифры приводятся за три дня до церемонии открытия Игр со ссылкой на организаторов. Как отмечает издание Inside the Games, в свободной продаже всё ещё можно найти билеты на церемонию открытия, которая состоится 26 июля на реке Сена. Цены стартуют от € 900. Билеты до сих пор можно приобрести на соревнования в более чем 20 видах спорта, включая футбол, велоспорт, плавание и лёгкую атлетику

Судя по всему, сколько бы ни говорили о чистоте и уюте французские власти, многие не хотят смотреть главное мировое спортивное мероприятие, находясь по уши в мусоре и окружающей вони.

При этом глава Оргкомитета "Парижа-2024" Тони Эстанге опроверг информацию, что количество непроданных билетов свидетельствует об отсутствии интереса. Он пояснил, что за последние шесть месяцев появились "новые возможности по продаже билетов" и что они уже достигли своей цели по доходам.

Ну-ну. Эстанге пытается спрятать пыль под ковер, но ситуацию это никоим образом не изменит. Все на виду. Не зря мировые СМИ озадачиваются и постоянно пишут о том, сколько проблем у Франции перед проведением Олимпиады. Одни говорили, что Париж не справится. Другие в тревоге выражали надежду, что успеют французы.

Французская столица, тем временем, продолжает утопать в мусоре, грязи и сопутствующей этому всему вони. Кроме того, выросла криминальная активность, особенно в районе олимпийской деревни, место которой тоже было выбрано неудачно.

Остается ждать начало. Пустые места сразу покажут, везде ли врал Оргкомитет или нет.