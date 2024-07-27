Названо количество избирательных бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

В связи с внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 516 567 избирательных бюллетеней.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!