https://news.day.az/politics/1677800.html Названо количество избирательных бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
Названо количество избирательных бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
В связи с внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 516 567 избирательных бюллетеней.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.
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