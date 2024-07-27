Названо число наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Обнародовано количество зарегистрированных наблюдателей в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, сообщает Day.Az.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Мазахира Панахова, на данный момент зарегистрированы 2794 наблюдателя.

Глава ЦИК отметил, что из них 1867 выдвинуты по собственной инициативе, 569 - от НПО, а 126 - получившие специальное разрешение для наблюдения за заседаниями избирательных комиссий наблюдатели, выдвинутые ПЕА.

Также зарегистрированы 11 международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сказал Панахов.

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