В парижской интернет-газете La Gazette du Caucase опубликована статья политолога Фуада Ахундова о том, что французы должны помнить, что заигрывание с армянскими террористами всегда заканчивается крахом государства.

Day.Az представляет перевод статьи:

Французские "наскоки" на Азербайджан более всего напоминают сегодня "злость от бессилия". Поддержка, которую Азербайджан оказывает антиколониальному движению на французских "заморских территориях", не просто нервирует французские власти. Они понимают, что все значительно серьезнее. По сути дела, во Франции трещит по швам государственная модель. И это не только бунты в колониях. Разгромное поражение правящей партии на выборах в Европарламент, а затем и на парламентских выборах, опасный рост популярности ультранационалистов во главе с Ле Пен, деградация спецслужб и полиции - все сплетается в единый узел, распутать и разрубить который французские власти просто не в силах.

Можно провести детальный анализ причин нынешнего тяжелейшего кризиса Пятой республики. Но далеко не на последнем месте стоит заигрывание властей Франции с армянской националистической верхушкой. С партией "Дашнакцутюн". Лидер французских дашнаков Мурад Папазян сегодня - весьма влиятельная в Париже фигура, он регулярно встречается с президентом Эммануэлем Макроном, имеет большое влияние в Елисейском дворце, именно через него осуществляется политика на армянском векторе...

Изучили ли на берегах Сены, чем заканчиваются попытки заигрывания с дашнаками? Скорее всего, нет. Поэтому придётся напомнить: эта партия, которая считала и считает террор вполне допустимым методы борьбы, ещё с конца XIX века использовалась как инструмент дестабилизации тех стран, на территории которых жили армяне. И насколько армяне в этих странах были благополучны и обласканы, роли не играло.

Как утверждают историки, в конце XIX века армяне в Турции занимали весьма неплохое положение. Известная веротерпимость Османской империи позволяла им без проблем иметь свои церкви, школы, патриархат, издавать газеты, именно армянские дельцы контролировали торговлю и банковское дело... Но это не помешало дашнакам развязать компанию террора и провоцировать мятежи. Причём по иностранной подсказке: руками армянских террористов раскачивали ситуацию в Османской империи страны Антанты, включая Россию.

Ну это не застраховало Россию от "неприятностей". В начале ХХ века империя "зашаталась". И дашнаки, позабыв, что именно из рук Российской Империи менее века назад получили действительно царский подарок - собственные территории, предварительно отобранные у азербайджанцев, побежали наниматься в политическую прислугу уже к противникам России. Достаточно вспомнить деликатную миссию военного атташе Японии - полковника Мотодзиро Акаси, который ищет способы оказать поддержку тем партиям и движениям, которые могут развалить империю изнутри. В РИ к этому моменту уже крепнут национальные движения, однако сотрудничать с японской разведкой согласились сторонники независимости Финляндии во главе с Конрадом Циллиакусом и...дашнаки. Акаси не разменивался на " моральную поддержку"- он обещает своим подопечным оружие. И действительно закупил 25 тысяч списанных из армии винтовок, 3000 револьверов, взрывчатку, патроны... Все это погрузили на два парохода и отправили в Россию. Корабль, который должен был разгрузиться в Выборге на балтийском море, российская контрразведка перехватила. А пароход "Сириус" с грузом оружие благополучно добрался до Поти, и японский "подарок" должники благополучно получили. Это оружие заговорило во время волны террора против российских чиновников и азербайджанского населения южного Кавказа. Этот террор стал масштабным. Это и убийство совершенное дашнаками князя Накашидзе, вице-губернатора Баку, и смертельное ранение князя Голицына и др.. Власти России будут вынуждены запретить "Дашнакцутюн", провести серию арестов верхушки и устроить в 1912 году "дашнакский процесс" со 159-ю осужденными и 850-ю свидетелями. Но остановить распад империи им уже не удастся.

В семидесятые-восьмидесятые годы дашнаки вновь возвращаются к террору - уже по подсказке советских спецслужб. Армянский террор становится одним из инструментов "раскачивания ситуации" в странах Запада, включая и Францию. Армянские террористы совершили здесь сотни вылазок, включая попытку взрыва в воздухе гражданского самолёта, захват заложников в турецком консульстве и т.д. Сделали ли выводы в Париже? Увы... Они выпустили из тюрьмы Вооружана Карапетяна, заложившего ту самую бомбу, взорвавшуюся в аэропорту Орли (а не в воздухе и поэтому убившую всего 8, а не более 100 человек), внимание, аж 23 апреля, т.е. накануне так называемого "дня геноцида армян".

В 1988-м году зашатался уже СССР. И дашнаки поторопились и здесь ударить в спину. Ещё на ранней стадии карабахского конфликта приехавшие в Баку секретари ЦК КПСС Разумовский и Харченко настаивали: активность армянских националистов надо пресечь, в противном случае по всему союзу начнется цепная реакция. Но в окружении Горбачёва думали по-другому. Там были уверены, что карабахский конфликт - это лучший способ "привязать" к центру и Баку, и Ереван, получить рычаг давления на обе республики, а заодно продемонстрировать уважение к мнению народа - армянского, разумеется. Но не рассчитали, что за этими событиями будут самым внимательным образом следить в других "неблагополучных" регионах, прежде всего в странах Балтии. Что в Баку будут задавать вопросы, почему союзный центр не выполняет главный своей задачей - не обеспечивает законность и порядок? Менее чем через четыре года СССР перестанет существовать.

А пока во Франции между властями и дашнаками - "медовый месяц". И вот уже в городе Эвиан разбивают памятник азербайджанской поэтессе Натаван, и власти Франции не спешат на это реагировать. В Марселе появляется памятник армянским террористам - власти Франции делают вид, что ничего заслуживающего внимания не происходит. Да, пока до настоящего террора дело не дошло. Но произошло другое.

Об этом не очень любят говорить вслух, но в политической верхушке "Дашнакцутюн" продолжают жить представлениями и реалиями рубежа позапрошлого и прошлого веков. Того времени, когда "великие европейские державы" делили земли других стран и считали себя вершителями судеб мира. Конечно, французским политикам с дашнаками очень приятно общаться. И самое главное, они подчёркивают: Франция - это авангард цивилизованного мира, эта страна, которая призвана определять судьбы других, у неё особая историческая миссия...

Действительно вдумчивые и умные политики, такие, как Франсуа Миттеран, Жак Ширак, даже Франсуа Олланд и Николя Саркози не позволяли себе обмануться. А Макрон оказался послабее. И поверил, что сейчас ему самое время вернуть Франции былое величие и строить наполеоновские планы...

А на деле - один провал следуют за другим. Франция со своими наполеоновскими мечтами и подпитанной дашнаками уверенностью, будто бы она в двадцать первом веке может действовать по лекалам века девятнадцатого. А результатом оказывается оглушительный позор: в XXI веке классический колониализм неприемлем в принципе. Неоколониализм - тоже. И в результате позиции Франции стремительно рушится и в Африке, и океане, растёт напряженность в её заморских департаментах, на Корсике... А еще есть Бретань, Страна Басков...

Словом, дашнаки оказались теми "друзьями", с которыми, согласно известной поговорке, врагов не надо. И ответственность за последствия этой "дружбы" несёт уже Макрон, который словно отчитывался перед дашнаками, что он больше, чем Пашинян заботится об Армении. Французы должны помнить, что заигрывание с армянскими террористами всегда заканчивается крахом государства.