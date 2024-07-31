На данный момент зарегистрировано около 390 кандидатов в депутаты парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК подчеркнул, что из 26 зарегистрированных в Азербайджане партий 25 участвуют в парламентских выборах.

Отметим, что 28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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