С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ
Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ начнет работу в Азербайджане с завтрашнего дня.
Об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Дитмир Бушати, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в связи с началом работы миссии по наблюдению будет проведена пресс-конференция, в ходе которой будет представлена информация о деятельности миссии в течение следующих 6 недель.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.
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