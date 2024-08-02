Скандальное назначение в минобороны Армении. Чего добивается Пашинян?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Армении в очередной раз решили спровоцировать Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские СМИ сообщают, что последний командующий "армией" карабахских сепаратистов Камо Варданян назначен советником министра обороны Армении.

Варданян получил в свое командование карабахских бандитов в 2021 году и сбежал - в буквальном смысле слова - и с должности, и из Карабаха в конце 2023 года, после того, как эти территории были освобождены азербайджанской армией.

Оставим в стороне вопрос, чего такого может посоветовать министру обороны Армении Варданян - как лучше прятаться? Куда быстрее скрыться от азербайджанских солдат? Как правильно "тактически отступать"?

Назначение карабахского полевого командира на пост в министерстве обороны Армении - это провокационный в первую очередь по отношению к Азербайджану жест. И очевидно, что без одобрения/санкции Пашиняна такое бы не произошло, пусть формально армянский премьер якобы не при делах (он в отпуске).

Чего таким образом добивается Ереван? Еще одна попытка если не сорвать, то замедлить переговоры? Чтобы не было повода ехать в Баку на СОР29? Ну так сказали бы прямо - не поедем, не хотим, нам мирный договор не нужен.

A, это же не понравится западным хозяевам партнерам...

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