Идет работа над пополнением рядов активистов диаспоры

За последние 3 года мы начали открывать онлайн-школы.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в пятницу председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

"Мы работаем над тем, чтобы новые лица стали активистами диаспоры. Летние лагеря - прекрасная возможность для нового поколения азербайджанцев, проживающих за рубежом, еще больше укрепить связи с родной страной, развить навыки успешного представления Азербайджана, наладить связи, завести новых друзей. В лагере принимают участие молодые люди 18-29 лет, имеющие навыки общения на азербайджанском языке. Расходы на участие в лагере оплачиваются в полном объеме", - сказал Ф.Мурадов.

Отметим, что сегодня в Лачине проходит официальная церемония открытия V летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир". В церемонии участвуют заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов.

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