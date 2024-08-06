https://news.day.az/politics/1680096.html Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Сергей Шойгу
Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Сергей Шойгу
Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу 6 августа в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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