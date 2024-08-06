Зарегистрированы все кандидаты в депутаты от ПЕА на парламентских выборах в Азербайджане

Окружными избирательными комиссиями зарегистрированы все кандидаты в депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в ПЕА.

Согласно информации, всем кандидатам, выдвинутым партией по 125 избирательным округам, уже выданы регистрационные удостоверения.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Напомним, что 17 июля был обнародован список кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан", которые примут участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября.