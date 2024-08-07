Заявления Тойво Клаара перечеркивают мирную инициативу ЕС

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как заявления бывшего специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара перечеркивают мирную инициативу ЕС

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Европейские и западные институты в очередной раз продемонстрировали свои истинные намерения, действуя со своих предвзятых позиций. С 2020 года и по сей день политические агенты Европы, страдающие от серьезного синдрома тревоги, не могут ни успокоиться, ни отступить от своих проармянских позиций.

Бывший специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар запомнился весьма прискорбным шагом, когда он собирался покинуть свой 10-летний срок. На самом деле, это не что-то новое, что мы наблюдаем в этом регионе, но хотя бы раз в жизни быть честным, особенно при завершении службы, было бы великодушным шагом.

Предвзятый комментарий Тойво Клаара также спонтанно обесценивает встречи, проводимые Европой, как в Брюсселе, так и в США, под названием "платформа мира". Несправедливая позиция бывшего спецпредставителя ЕС буквально нарушает равновесие весов правосудия.

Клаар говорит, что ЕС не играл активной роли в отношениях между Азербайджаном и Арменией до 2020 года. Его роль в основном заключалась в поддержке "работы" бывших сопредседателей Минской группы. Активность Евросоюза началась в основном после 2020 года, то есть после периода, когда Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации во время Отечественной войны.

Запад кажется большим агрессором, чем Армения?

Несомненно, тот факт, что азербайджанские территории когда-то находились под оккупацией, не мог волновать Запад так сильно, как сейчас. Западные и европейские институты, организации и политики думали, что время работает на них, пока в Карабахе не началась война после провокации Армении. Они считали, что карабахский конфликт будет навсегда заморожен, а статус конфликта будет снят через некоторое время.

Однако меняющееся геостратегическое положение Азербайджана на Южном Кавказе разочаровало стороны и даже заставило их страдать от синдрома тревоги.

Реалии, стоящие за "платформой мирных переговоров" Запада

Хотя карабахский конфликт завершился победой Азербайджана в справедливой борьбе, западная сторона все еще отказывается признавать реалии. Переговорный процесс, который намеренно затягивается, либо каждый раз отменяется под предлогом, либо остается бесплодным до следующего переговорного процесса, спровоцированного третьей стороной в пользу Армении. Например, Запад, который заявил, что процессы между Арменией и Азербайджаном продвигаются позитивно после последних переговоров, вскоре поднял ненужный вопрос об освобождении сепаратистских преступников, заключенных в Баку по просьбе Армении. Позже это привело к беспочвенному обвинению Баку в отношении армян, которые добровольно переехали из Карабаха в Армению.

Комментарий Тойво Клаара является частью этих несправедливых заявлений. Он не упоминает судьбу азербайджанцев, которые были перемещены с нынешних армянских территорий в конце 1980-х годов и из Карабаха после Первой карабахской войны в 1990-х годах. Его предвзятая позиция выходит за рамки претензий Армении.

Тем не менее, откуда столько рвения и инициативы в мирных переговорах? Может быть, пора прояснить позицию и сказать, кто на чьей стороне и чему служит.

Получается, что Армения выигрывает время при поддержке своих европейских союзников, затягивая переговорный процесс. Однако, когда дела идут не так и не вписываются в план западных институтов, во всем обвиняют Баку.

Европейский представитель уже готовится передать свой пост новому коллеге, а Совет Европейского союза назначил Магдалену Гроно новым специальным представителем по Южному Кавказу и кризису в Грузии. А мы все еще пытаемся найти ответ на вопрос, изменит ли это что-либо или стоит верить, что приход нового представителя принесет позитивную атмосферу в регион?