Лентяй: французская пресса резко критикует безделье Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разгар политического кризиса и Олимпийских игр ведет себя совершенно спокойно.

Как передает Day.Az, об этом говорится на обложке французского журнала Voici, опубликовавшего эксклюзивные фотографии Макрона во время отдыха в Бреансоне - городе-санатории с фешенебельными горнолыжными курортами.

На снимках видно, что президент Франции купается и окружен полуголыми мужчинами.

"Президент Макрон - Олимпийская лень" - подчеркивается на обложке журнала.

Представляем вниманию читателей эти фотографии.