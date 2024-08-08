https://news.day.az/politics/1680767.html Лентяй: французская пресса резко критикует безделье Макрона - ФОТО
Лентяй: французская пресса резко критикует безделье Макрона - ФОТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон в разгар политического кризиса и Олимпийских игр ведет себя совершенно спокойно.
Как передает Day.Az, об этом говорится на обложке французского журнала Voici, опубликовавшего эксклюзивные фотографии Макрона во время отдыха в Бреансоне - городе-санатории с фешенебельными горнолыжными курортами.
На снимках видно, что президент Франции купается и окружен полуголыми мужчинами.
"Президент Макрон - Олимпийская лень" - подчеркивается на обложке журнала.
Представляем вниманию читателей эти фотографии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре