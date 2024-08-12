Глубокая дружба между Азербайджаном и Центральной Азией укрепляется

Дружественные отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии укрепляются.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend заявил политолог Азер Гараев.

Политолог отметил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая участие во встрече с главами государств Центральной Азии, еще раз продемонстрировал растущий авторитет Азербайджана на международной арене и его важное стратегическое значение.

По его словам, участие Азербайджана в этом формате, как результат личного авторитета главы государства и проводимой им мудрой и дальновидной политики, подтверждает роль Азербайджана как надежного партнера и регионального актора.

"Это мероприятие показывает дальнейшее укрепление глубоких исторических и дружественных связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Сотрудничество со странами Центральной Азии в последние годы успешно развивается в двустороннем и многостороннем форматах. Такое развитие наблюдается, в частности, при расширении и углублении сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ОТГ, ШОС, программа ООН - SPECA (спецпрограмма для экономики стран Центральной Азии), СНГ и ОИС. Взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и странами Центральной Азии сыграли важную роль в укреплении этого сотрудничества, подняли отношения на уровень стратегического партнерства", - сказал он.

Политолог упомянул, что торгово-экономические связи между странами также динамично развиваются. В 2023 году торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии достиг 1,4 миллиарда долларов США.

"Кроме того, такой важный транспортно-логистический маршрут, как Средний коридор, играет ключевую роль в укреплении транспортного сообщения между Азербайджаном и Центральной Азией.

Другой важной сферой сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии является сектор "зеленой" энергии. Подписанный в 2023 году "Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана" позволяет реализовать совместные цели в этом направлении", - подчеркнул политолог.

А.Гараев также добавил, что сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии еще раз подтверждает стратегическое значение страны на региональной и международной аренах, а также имеет большой потенциал для дальнейшего укрепления.

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