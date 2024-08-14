https://news.day.az/politics/1681889.html Коммандо Азербайджана приняли новых бойцов - ФОТО
Коммандо Азербайджана приняли новых бойцов - ФОТО
В соответствии с планом подготовки на 2024 год состоялась очередная церемония выпуска "Курса коммандо".
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
Выступившие на церемонии отметили важность таких курсов для повышения профессионального уровня и повышения боеспособности военнослужащих Азербайджанской Армии, пожелали курсантам успехов в дальнейшей службе.
Отметим, что недавно в соответствии с учебным планом и программой на 2024 год, с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводились занятия по подготовке коммандо.
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