Коммандо Азербайджана приняли новых бойцов

В соответствии с планом подготовки на 2024 год состоялась очередная церемония выпуска "Курса коммандо".

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.

Выступившие на церемонии отметили важность таких курсов для повышения профессионального уровня и повышения боеспособности военнослужащих Азербайджанской Армии, пожелали курсантам успехов в дальнейшей службе.

Отметим, что недавно в соответствии с учебным планом и программой на 2024 год, с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводились занятия по подготовке коммандо.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!