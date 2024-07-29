С курсантами Военного института проводятся занятия по подготовке коммандо

В соответствии с учебным планом и программой на 2024 год, с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся занятия по подготовке коммандо.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе занятий курсанты осваивают правила ведения инженерной разведки, а также выполняют практические упражнения в целях совершенствования индивидуальной подготовки и боевых навыков.

Курсанты Военного института проявляют активность в ходе выполнения поставленных задач.

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