https://news.day.az/politics/1678098.html С курсантами Военного института проводятся занятия по подготовке коммандо – ВИДЕО
С курсантами Военного института проводятся занятия по подготовке коммандо – ВИДЕО
В соответствии с учебным планом и программой на 2024 год, с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся занятия по подготовке коммандо.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе занятий курсанты осваивают правила ведения инженерной разведки, а также выполняют практические упражнения в целях совершенствования индивидуальной подготовки и боевых навыков.
Курсанты Военного института проявляют активность в ходе выполнения поставленных задач.
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