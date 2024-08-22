Госкомитет посетили представители Конгресса азербайджанцев Бенилюкса

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с руководством Конгресса азербайджанцев Бенилюкса (КАБ), действующего в Королевстве Нидерландов.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, во встрече приняли участие председатель КАБ Эльсевяр Мамедов, заместитель председателя Сима Джафарова, руководитель пресс-службы Гюльнара Алиева и представитель по Азербайджану Маджид Мамедов.

Приветствуя гостей, председатель комитета с удовлетворением напомнил об участии диаспорской молодежи из стран Бенилюкса, в том числе из Нидерландов, в V Летнем лагере диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира", который завершился на днях, и высказал свое мнение по дальнейшему углублению диаспорской деятельности.

Касаясь деятельности КАБ в текущем году, руководство структуры заявило, что до конца года состоится очередной съезд Конгресса и будет отмечаться 5-летний юбилей детской музыкальной театральной группы "Кёрпя фиданлар". Кроме того, было подчеркнуто, что при КАБ будут организованы уроки рисования и танцев для детей.

Встреча завершилась обменом мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Конгресс азербайджанцев Бенилюкса был основан 18 ноября 2006 года в столице Нидерландов, Амстердаме, 15 диаспорскими организациями.

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